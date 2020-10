Loading the player...

Pedro Barahona, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, conta-nos um pouco mais sobre os desafios do seu percurso enquanto Comandante, bem com os desafios que a equipa enfrenta no concelho. Mais do que fazer-se ouvir, o Comandante reforça o impacto que a mão humana tem, e pode ter, nesta luta por um Portugal mais livre de fogo.