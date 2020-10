Loading the player...

André Luís, Chefe de Equipa do Corpo Nacional de Agentes Florestais do ICNF, fala-nos um pouco mais sobre o que está por detrás do trabalho da sua equipa, bem como dos desafios enfrentados pela mesma numa floresta cada vez mais abandonada. Reforça, ainda, a importância de um comportamento cívico exemplar na prevenção de incêndios florestais.