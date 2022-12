A Fábrica de Startups nasceu há 10 anos e, ao longo do seu percurso, tem estado muito focada em ajudar as pessoas e as empresas a criarem negócios de sucesso.

O que distingue esta empresa das restantes é, essencialmente, a sua forte aposta na sistematização. Os empreendedores precisam muito de ajuda, precisam de alguém que lhes diga o que é que têm para realizar e foi isso que a Fábrica de Startups conseguiu ao longo desta década de trabalho: criar um conjunto de metodologias e ferramentas que os ajudam a percorrer esse caminho.

O primeiro passo é fazer um diagnóstico para se tentar perceber quais são as necessidades de cada cliente. Após o diagnóstico é possível avançar de imediato para a fase de ideação, cujo propósito é identificar, criar, desenvolver novas ideias de negócio e também muitas vezes juntar pessoas que sejam capazes de pegar nesse projeto e desenvolver ao longo das fases seguintes.

Segue-se a pré-validação, onde tentam perceber se a solução apresentada é uma solução inovadora e melhor que as outras soluções que já existem. Na fase da validação, a principal preocupação é ajudar os clientes a criarem um protótipo e, através dele, recolher o máximo de evidências sobre os seus futuros clientes. Após estas fases, chega a do lançamento, onde ajudam os empreendedores a conquistar clientes e a desenvolverem os seus negócios, para poderem crescer e serem rentáveis.