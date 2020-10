Loading the player...

Augusto Correia, Vigilante da Natureza do ICNF, relembra a importância de uma zona florestal cuidada, seja no Parque Nacional da Arrábida ou em qualquer outro ponto do país. Preservar, cuidar e manter são o futuro para um país protegido, longe do fogo e com os seus pulmões verdes em segurança.