Loading the player...

Marco Pires, Chefe de Grupo na Força Especial de Proteção Civil no Grupo de Análise e Uso do Fogo, contou-nos aquilo que são os maiores desafios da sua equipa e do trabalho que realizam ao longo de todo o ano. Para o Chefe de Grupo, uma população informada e ciente dos seus deveres é um passo primordial na hora de se combater e prevenir um incêndio.